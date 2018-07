Kim Kardashian West admite que rouba roupões de banho de hotéis

Foto: Reprodução/ Instagram

Kim Kardashian West confessou que, às vezes, leva embora os roupões dos hotéis de luxo em que se hospeda.

Em seu blog ela escreveu: "Uma das minhas coisas sobre ficar em hotéis são os roupões grandes, brancos e macios que eles colocam nos quartos. Qualquer pessoa que já viajou comigo sabe que sou obcecada".

A estrela de "Keeping Up with the Kardashians" citou que os alguns de seus favoritos são os que ficam nos quartos do Atlantis, em Dubai, e o Montage, em Beverly Hills. "Porque eles, literalmente, têm os melhores", escreveu.