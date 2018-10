Kim Kardashian visita Uganda e doa dezenas de tênis para crianças

Família Kardashian West faz viagem para África. Foto: Instagram / @kimkardashian

A empresária Kim Kardashian esteve em Uganda, país no leste da África, e aproveitou a visita para fazer várias crianças felizes. Ela e o marido Kanye West distribuíram dezenas de pares dos tênis da marca Yeezy, cujos modelos são exclusivos, difíceis de encontrar e costumam chegar à casa dos milhares de reais.

As crianças que receberam os tênis comemoraram o presente com muita animação. Os registros da visita foram compartilhados por Kim no Instagram, rede social na qual acumula quase 120 milhões de seguidores.