Kim Kardashian revela que sente ansiedade ao dirigir

Foto: Felipe Rau/Estadão

Kim Kardashian revelou no programa Keeping Up With the Kardashians do último domingo, 06, que estava sofrendo com ansiedade. O episódio foi gravado antes do assalto do qual ela foi vítima e feita refém na mansão que alugou em Paris. "Eu venho tendo ansiedade ultimamente. Eu não sou essa pessoa", disse. Ela afirmou ainda que se sente ansiosa principalmente quando dirige.

No mesmo episódio, Kim e a irmã, Kendall Jener, que sofre de ansiedade e tem paralisia do sono, conversam sobre o assunto e recebem uma terapeuta.

Como o episódio foi gravado antes do assalto, não se sabe como Kim está lidando com a ansiedade no último mês. Depois do ocorrido, a socialite passou quase 30 dias sem postar nada nas redes sociais e não apreceu muitas vezes fora de casa.