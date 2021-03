Kim Kardashian relembra pressão da mídia na 1ª gravidez: 'Chorei todos os dias'

Kim Kardashian durante a gravidez do segundo filho, Saint, em 2015. Foto: Jonathan Alcorn/Reuters

Kim Kardashian fez um desabafo em uma série de stories no Instagram, nesta sexta-feira, 5, sobre como a mídia a fez se sentir mal durante a primeira gravidez dela. A empresária contou que era semanalmente atacada em capas de revistas e comparações cruéis devido ao ganho de peso.

"Quando eu estava grávida de North, sofria de pré-eclâmpsia, o que me fazia inchar de forma incontrolável", explicou, relembrando o ano de 2013. Devido à condição de risco, ela ganhou quase 30 quilos e o parto ocorreu seis semanas mais cedo.

O novo corpo chamou a atenção de revistas, que a constrangiam a todo o momento. A empresária detalhou como havia sido comparada a uma baleia durante os estágios finais da gestação.

"Chorei todos os dias por causa do que estava acontecendo com meu corpo, principalmente pela pressão de ser constantemente comparada a como a sociedade considerava que uma pessoa grávida saudável deveria ser - além de ser comparada a Shamu, a baleia, pela mídia", escreveu ela, referindo-se ao mamífero que costumava se apresentar no parque SeaWorld.

Ela disse que olhar fotos dela na internet e em revistas a deixava insegurança e se perguntando se teria de volta o corpo de antes da gravidez. "Eu era envergonhada semanalmente com reportagens de capa que tornavam minhas inseguranças tão dolorosas que não pude sair de casa por meses. Isso realmente me quebrou", disse.

Kim contou que se lembrou desses momentos enquanto assistia a um documentário sobre Britney Spears, que traça a ascensão meteórica da estrela pop e fala da cobertura da mídia sobre seu colapso mental em 2007. A obra fez com que a empresária sentisse empatia pela cantora. Ela afirmou, ainda, que a mídia "pode ser muito traumatizante e pode realmente quebrar até mesmo a pessoa mais forte".

"Não importa o quão pública a vida de alguém possa parecer, ninguém merece ser tratado com tanta crueldade ou julgamento para entretenimento", disse ela na publicação. Felizmente, Kim disse ter sido capaz de pegar todos esses sentimentos de frustração e canalizá-los em motivação para chegar onde está hoje. "Mas dizer que isso não cobrou um preço de mim mentalmente seria uma mentira."

"Estou compartilhando isso apenas para dizer às pessoas envolvidas em envergonhar e intimidar outras pessoas a ponto de destruí-las que reconsiderem e, em vez disso, tentem mostrar um pouco de compreensão e compaixão", disse. Após o relato, Kim Kardashian compartilhou fotos de algumas capas de revista que mostravam ela grávida junto a frases que diziam que o ganho de peso era "o pior pesadelo" dela.

Em uma das publicações, a empresária foi comparada de forma desfavorável a Kate Middleton, que também estava grávida à época. Kim deu à luz a filha North em junho de 2013. O segundo filho, Saint, nasceu em 2015 e ela teve mais dois filhos por meio de barriga de aluguel, uma vez que complicações de saúde a deixavam em risco se engravidasse novamente.