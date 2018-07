Kim Kardashian relata que seus assaltantes eram homens brancos de meia idade

Foto: Reprodução

Kim Kardashian descreveu em seu depoimento à policia como eram os cinco homens que roubaram quase R$ 37 milhões em bens durante um assalto: ciclistas brancos de meia idade. A socialite acredita que os ladrões eram franceses e provavelmente criminosos profissionais.

Apesar de ter voltado da França para os Estados Unidos na segunda-feira, 2, Kim continua em contato com detetives locais por telefone. Uma fonte próxima a investigação informou ao Daily Mail que ainda não houve prisões, mas eles estão montando os perfis dos envolvidos no crime.

"O que foi dito até agora é que são pessoas de 40 ou 50 anos e tinham aparência europeia. Eles foram de bicicleta e só passar alguns minutos no flat, o que sugere que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo", disse a fonte.

No depoimento do concierge do prédio onde Kim estava, ele disse à polícia que os assaltantes perguntaram onde estava a mulher do rapper, em referência ao marido da socialite, Kanye West.

Apesar o depoimento ter sido bastante detalhado, a policia notou inconsistências e ainda está muito surpresa com a facilidade com que os ladrões entraram no apartamento de Kim.

As imagens das câmeras de segurança, que podem ajudar na investigação, ainda não foram divulgadas.