Kim Kardashian recebe homenagem de Kanye West em seu aniversário

O cantor Kanye West preparou uma surpresa de aniversário para sua mulher, Kim Kardashian, que completou 38 anos de idade no último fim de semana.

Em um cômodo quase vazio e repleto de paredes brancas, Kanye vestiu um terno branco e tocou algumas músicas em um piano rodeado por diversas plantas avermelhadas espalhadas pelo local.

Kim compartilhou o momento em suas redes sociais e agradeceu: "As flores de aniversário mais bonitas do mundo! Eu tenho o marido mais doce e mais criativo! Obrigado querido, te amo muito".

Kanye também fez questão de homenageá-la em seu Twitter: "Você é deslumbrante. Eu continuarei tentando fazer o que posso para expressar o quão bela você é por dentro e por fora e o quanto eu amo você e a nossa família".

Confira o momento abaixo:

The most beautiful birthday flowers in the world!!!!! I have the sweetest most creative husband! Thank you babe love you so much!!! pic.twitter.com/hpv8HFH6kQ

@KimKardashian You’re stunning.

I will keep trying to make things that can express how beautiful you are inside and out and how much I love you and our family pic.twitter.com/RurDAmLrwe