Kim Kardashian quer que um dos filhos seja investigador forense

Kim passeia com o marido Kanye West, o filho Saint e a filha North Foto: Reprodução/Instagram

Kim Kardashian West já tem planos para o futuro dos pequenos North, de 3 anos e Saint, de 9 meses. Mas em vez do clássico desejo de que os filhos estudem medicina ou direito, ela quer que um deles seja investigador forense. Igualzinho aos personagens de séries como CSI ou, uma de suas preferidas, Making a Murderer.

"Eu vou ser aquela mãe chata, insistente, e dizer que quero viver indiretamente pela minha filha ou filho e fazer com que um deles seja investigador forense", afirmou Kim em entrevista ao SheKnows.

"Eu sempre me interessei pelas coisas mais mórbidas. Eu era bem xereta quando meu pai estava trabalhando no julgamento do O.J. [Simpson]. Ficava olhando as coisas dele e queria estar na área", disse.

