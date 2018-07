Kim Kardashian quer festa de aniversário tranquila

Em paris, cinco assaltantes mantiveram Kim Kardashian como refém e levaram cerca de R$ 24 milhões em joias. Foto: Lionel Cironneau/AP

Kim Kardashian terá uma celebração de aniversário "muito tranquila" neste ano.

A estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' irá completar 36 anos de idade no dia 21 de outubro, mas planeja uma comemoração discreta, uma vez que ela ainda se recupera do assaltada à mão armada em Paris, no início deste mês.

"O aniversário de Kim será uma celebração muito tranquila este ano. Ela não tem planos de fazer uma grande festa. Ela terá um aniversário íntimo com sua família imediata", segundo uma fonte disse ao E! News:

"Ela não está em nenhum clima de comemorar ainda. Kanye [West] está tentando fazer tudo o que pode para ela se sentir melhor, mas são apenas as memórias do roubo que continuam a mexer com ela. Ela só quer estar perto da família neste momento".

Kim, de 35 anos, mãe de North, de 3, e de Saint, de 10 meses de idade, vai tirar "um tempo de folga muito necessário".

Em uma carta escrita por sua assistente, Stephanie Sheppard, e divulgada em seu site, foi revelado: "Ei, grupo, vocês devem ter notado que não atualizamos o aplicativo por algumas semanas. Keeks está tirando algum tempo de folga muito necessário. Mas não se preocupem, nós chamamos os amigos mais próximo de Kim e família para guardar alguns exclusivos", dizia o comunicado. "Fiquem atentos a novas mensagens e aquisições do aplicativo!! Muito obrigada pelo seu apoio para minha menina. Amo vocês, de verdade!.”

Assalto. Kim foi amarrada com algemas de plástico e fita adesiva durante o incidente em Paris, na França, quando homens armados e mascarados roubaram US$ 10 milhões em joias de sua residência de luxo na capital francesa.

A primeira aparição de Kim após o incidente foi na última quinta-feira,13, em um jantar em Los Angeles com um amigo.