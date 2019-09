Kim Kardashian pode ter lúpus e artrite reumatoide; entenda 

Kim Kardashian. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Kim Kardashian revelou no domingo, 8, durante o reality show Keepin' Up With The Kardashians, que foi diagnosticada recentemente com os anticorpos associados ao lúpus e à artrite reumatoide.

O resultado veio após a empresária fazer um exame de sangue para entender o por que das náuseas, mãos inchadas e cansaço frequente que vem sentindo nos últimos dias.

O lúpus atinge qualquer parte do corpo, na qual o sistema imunológico entra em 'pane' e começa a ver as células como inimigas, em vez de ter vírus e bactérias como inimigos. Assim, a quantidade de leucócitos, 'soldados' de defesa presentes em todo o organismo, cresce a níveis exagerados. E esse novo 'exército' passa a atacar quem ele deveria defender.

A artrite reumatoide, por sua vez, é autoimune, crônica e afeta as articulações, principalmente das mãos e dos pés. Com incidência maior em mulheres, tende a se manifestar entre os 30 e os 50 anos de idade.

Apesar de graves e incuráveis, ambos os problemas podem ser equilibrados por acompanhamento médico. Mas vale ressaltar que o exame obtido pela empresária não quer dizer necessariamente que ela sofre com isso, mas que tem propensão.

“O médico explicou que pode haver falsos positivos em exames de sangue. Então ele quer que eu faça ultrassons nas mãos e nas articulações para determinar o que está acontecendo comigo", explicou Kim Kardashian.

Preocupada com a sua saúde, a socialite chorou durante o programa e desabafou. "Isso realmente entra na sua cabeça e você pensa nas piores coisas possíveis que podem acontecer. Então, pelos próximos dias, será realmente um inferno viver, imaginando o que tenho, o que está acontecendo e como consertar isso”, lamentou.

