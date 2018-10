Kim Kardashian pede desculpas por comentário sobre sua perda de peso

Kim Kardashian foi criticada nas redes sociais após comentário sobre seu corpo. Foto: Instagram / @kimkardashian

A empresária Kim Kardashian se desculpou por uma polêmica que esteve envolvida em julho deste ano. Na época, a personalidade apareceu em um vídeo falando sobre sua perda de peso com as irmãs Khloe e Kendall. Ambas disseram que Kim estava muito magra e parecia anoréxica. Ela agradeceu às irmãs e respondeu que estava pesando 54 quilos.

Nas redes sociais, a socialite foi duramente criticada pelo comentário e aproveitou a participação no podcast de Ashley Graham para se desculpar publicamente. "Honestamente, olhando para o que eu disse lá atrás, eu entendo completamente as pessoas se sentirem assim. Minha intenção nunca foi ofender alguém, então eu peço desculpas se ofendi. É um distúrbio alimentar, conheço pessoas próximas que tiveram sérios problemas e ficaram entrando e saindo do hospital por 15 anos. Foi insensível", disse.

Na entrevista, Kim ainda explicou que perdeu muito peso porque está malhando e mantendo uma dieta saudável. Assista ao vídeo completo: