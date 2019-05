Kim Kardashian mostra filha de 5 anos dançando e dirigindo o próprio clipe; assista

Kim Kardashian. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Kim Kardashian publicou em seu perfil do Instagram na quarta-feira, 15, um vídeo de sua filha North West dançando ao som de Old Town Road, de Lil Nas X e Billy Ray Cyrus.

A menina já foi vista algumas vezes em performances durante o culto musical cristão Sunday Service, que mistura o coral de igreja com hip-hop. No entanto, a pequena, de cinco anos, resolveu inovar desta vez: ela não só mostrou o gingado, como também protagonizou e dirigiu o clipe.

"O que fazemos durante a licença-maternidade... dirigido e coreografado por North", escreveu a empresária na rede social. A garota apareceu vestida de Jessie, a cowgirl de Toy Story. Assista:

Kim Kardashian anunciou o nascimento do seu quarto filho na última sexta-feira, 10, via barriga de aluguel - assim como fora com Chicago, de um ano. Ela também é mãe de Saint West, de três.