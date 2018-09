Kim Kardashian mandou presentes de Valentine’s Day para seus 'haters'

A socialite Kim Kardashian está mandando presentes de Valentine's Day para suas haters Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Kim Kardashian postou no seu Instagram que está mandando presentes de Valentine’s Day, o Dia dos Namorados norte-americano que acontece no próximo dia 14 de fevereiro, para todo mundo que a influenciou, inclusive os 'haters'. A socialite está mandando uma caixa em formato de coração feita de chocolate com um perfume da sua nova linha dentro.

“Estou fazendo uma lista de quem vai receber as caixas. Tem muito mais nomes do que esses, mas eu decidi, para este Valentine’s Day, que todo mundo merece um presente”, disse Kim no Instagram, mostrando 36 nomes que vão receber os presentes. “Então eu vou mandar ele para quem eu amo, para os meus haters, para todo mundo que eu pensar porque afinal de contas é Valentine’s Day”, continuou.

Na lista de haters há algumas pessoas que participaram de rixas notórias com Kim, como Taylor Swift, Pink, Chloë Moretz, Sharon Osbourne, Naya Rivera, Piers Morgan, Wendy Williams e entre outros.

Algumas pessoas nas outras listas, que não são haters da socialite, como Paris Hilton e sua irmã Khloe Kardashian, já receberam os presentes e compartilharam nas redes sociais.

Veja abaixo.