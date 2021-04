Kim Kardashian integra a lista de 'bilionárias' da revista 'Forbes'

A empresária Kim Kardashian West, uma das novas bilionárias da 'Forbes' Foto: Jake Michaels/The New York Times

A socialite norte-americana Kim Kardashian acaba de adicionar "bilionária" ao seu currículo. A empresária de cosméticos, que iniciou sua carreira com o reality show Keeping Up with The Kardashians, foi incluída nesta terça-feira, 6, pela primeira vez na lista de bilionários do mundo pela revista Forbes.

A publicação estima que Kardashian, de 40 anos, "soma agora 1 bilhão de dólares, subindo de 780 milhões de dólares em outubro, graças a duas empresas lucrativas - a KKW e a Skims - além de verbas do reality show e de acordos de patrocínio, e de uma série de investimentos menores".

A estimativa da revista significa que Kardashian se junta ao seu futuro ex-marido Kanye West no clube dos bilionários. A revista estimou na terça-feira que o patrimônio líquido de West corresponde a 1,8 bilhão de dólares, a maior parte advinda de acordos com sua marca de tênis e roupas Yeezy.

Kardashian deu entrada no pedido de divórcio com West, de 43 anos, em fevereiro, citando diferenças inconciliáveis.

A meia-irmã da empresária, Kylie Jenner, no entanto, perdeu o status de bilionária, anunciou a Forbes na terça-feira. A revista avaliou a fortuna da modelo de 23 anos em 700 milhões de dólares, citando um ano difícil para a venda de cosméticos durante a pandemia do coronavírus e o que chamou de superestimativas de receita da marca Kylie Cosmetics, que é controlada pela Coty Inc, que detém 51% das ações.

Kardashian fundou a KKW Beauty em 2017, promovendo e vendendo os produtos online, auxiliada por uma presença nas redes sociais que inclui 213 milhões de seguidores no Instagram. A socialite lançou a linha de cintas modeladoras multicoloridas Skims em 2019.