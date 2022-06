Kim Kardashian faz homenagem para Kanye West no Dia dos Pais. Foto: Instagram/Stories/@kimkardashian

Kim Kardashian usou as suas redes sociais para celebrar o Dia dos Pais - que foi comemorado neste domingo, 19, nos Estados Unidos - e fez uma homenagem para Kanye West, seu ex-marido.

"Obrigado por ser o melhor pai para os nossos bebês e por amá-los do jeito que você faz. Feliz Dia dos Pais, Ye", escreveu ela em publicação compartilhada no Stories do Instagram.

Os dois foram casados por quase oito anos e, em março deste ano, se divorciaram oficialmente. Eles são pais de North, 9 anos, Saint, 6, Chicago, 4, e Psalm, 3.