Kim Kardashian esclarece o que era a 'cocaína' em cima da mesa

Kim achou que era açúcar dos doces que havia comprado Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Kim Kardashian havia sido acusada de usar cocaína por causa de um vídeo nas redes sociais. Ao se filmar, a empresária mostrou, ao fundo, duas 'manchas' brancas na mesa, que pareciam pó branco, ou seja, a droga.

Inicialmente, Kim negou que seria cocaína e disse em seu Twitter que se tratava de açúcar. "Eu não dou bola para fofocas desse tipo, então, vou acabar com isso rápido. É açúcar das nossas balas da Dylan's Candy Shop", escreveu.

Mais tarde, Kim voltou ao mesmo lugar e explicou o que eram as manchas brancas: marcas da mesa, feita de mármore. "Eu voltei para o meu quarto do hotel e olhem a mesa, a marca continua lá. Mas, depois de tudo, essa mesa no fundo é uma mesa de mármore", disse em seus vídeos. "Vamos lá, eu não brinco assim, eu tenho filhos, não é meu estilo de vida, eu nunca fui assim."

Assista ao vídeo em que Kim explica a situação:

Just a marble table pic.twitter.com/5GA14ptvqy — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 12 de julho de 2017

Conheça os motivos por trás dos nomes peculiares da família Kardashian