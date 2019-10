Kim Kardashian elogia ativista do clima Greta Thunberg e torce por encontro

Kim Kardashian concede entrevista à Reuters em Yerevan. Foto: Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

Kim Kardashian cobriu de elogios a ativista do clima Greta Thunberg nesta terça-feira, 8. “Uma jovem corajosa e incrível”, afirma a empresária, que também compartilha a preocupação da adolescente sueca a respeito da mudança climática.

Kim Kardashian, de 38 anos, disse que adoraria jantar com Thunberg, que no mês passado disse a líderes mundiais na abertura de uma conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) que eles roubaram sua infância com “palavras vazias”. Depois do discurso, a adolescente foi alvo de críticas nas redes sociais.

“Ela é uma jovem realmente incrível, muito valente e corajosa por enfrentar esses adultos que às vezes são tão assustadores. E ela ser tão direta e honesta é exatamente o que precisamos”, ressaltou Kardashian à Reuters em uma entrevista exclusiva concedida durante visita à Armênia.

“A mudança climática é uma problema sério”, disse Kardashian, que participa do Congresso Mundial de Tecnologia da Informação (WCIT) na capital armênia, Yerevan.

A empresária quer conversar com os pais de Thunberg e dividir as ideias da jovem ativista como empreendedora das redes sociais. “Falar em uma grande plataforma convida muitas opiniões e personalidades diferentes e como eles (pais) lidam com isso”, questiona Kardashian.

Os ancestrais de Kim são armênios e ela aproveitou a visita para batizar três de seus quatro filhos na catedral de Echmiadzin, a principal do país, na segunda-feira, 7. Ela acrescentou que todos os integrantes de sua família são muito cuidadosos em relação ao meio ambiente e defendeu outras personalidades, como o príncipe Harry e Meghan Markle, que foram criticados por usarem jatos particulares.

Falando sobre planos para seus negócios, que incluem produtos de beleza e roupas, Kim Kardashian disse que está pensando em abrir uma fábrica e investir na Armênia, que seus ancestrais deixaram para os Estados Unidos no início do século 20. “Estou animada porque hoje à noite tenho uma reunião e vou falar sobre investimentos futuros e abrir uma fábrica aqui e como realmente trazer esse negócio para a Armênia”, informou.

Kim, que tem mais de 60 milhões de seguidores no Twitter, disse que está muito determinada a concluir seus estudos como advogada, embora isso seja “um desafio” devido à sua agenda apertada. Ela quer promover a contratação de ex-presidiários por empresas para que possam retornar ao mercado de trabalho.

“Algumas das pessoas (mais) iluminadas que eu já conheci, pessoas mais inteligentes, pessoas que conhecem melhor a lei, são pessoas que passam algum tempo na prisão”, ressaltou Kardashian, que no passado falou sobre seu apoio a uma reforma do sistema de justiça criminal.