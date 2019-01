Kim Kardashian e Kanye West esperam quarto filho com barriga de aluguel

Kim Kardashian e Kanye West congelaram embriões, pois a empresária teria gravidez de alto risco se gerasse o bebê. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Kim Kardashian e Kanye West estão à espera do quarto filho – mais uma vez por intermédio de uma barriga de aluguel, segundo noticiado nesta quarta-feira, 2, pelas revistas Us Weekly e People .

Segundo as publicações, fontes próximas ao casal afirmam que o nascimento está previsto para maio e o embrião é do sexo masculino.

Representantes da empresária e do cantor não responderam a um pedido de comentário sobre a gravidez.

A caçula Chicago também nasceu por meio de uma barriga de aluguel em janeiro de 2018. Kim e West têm outros dois filhos: North, de cinco anos, e Saint, de três anos.

Eles recorreram ao aluguel de uma barriga após médicos alertarem Kim sobre graves riscos de saúde caso ela voltasse a engravidar depois do segundo filho.

De acordo com a Us Weekly, o casal adiou por seis meses os planos para um quarto filho devido a problemas de saúde mental enfrentados por West. O rapper disse no ano passado que sofre de distúrbio de bipolaridade.

"Kim queria que a barriga de aluguel ficasse grávida pouco depois do nascimento de Chicago, mas eles adiaram os planos enquanto Kanye lidava com suas questões", disse uma fonte não identificada à Us Weekly. "Kanye tem sido ótimo. Ele está saudável, feliz e sua cabeça está sóbria. Os dois estão bastante animados com esse novo bebê", acrescentou.