Kim Kardashian e Kanye West contratam bombeiros para evitar incêndio em sua vizinhança

Kim Kardashian e Kanye West Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Kim Kardashian e Kanye West contrataram bombeiros particulares para combater o fogo que estava prestes a atingir seu bairro em Hidden Hills, na Califórnia, na última sexta-feira, 9. O risco fazia parte da onda de incêndios que tem atingido o estado nos últimos dias. As informações são do site norte-americano TMZ.

A mansão do casal fica num beco sem saída e faz fronteira com uma faixa de árvores, o que causaria um desastre em efeito dominó na vizinhança. Segundo o portal, a equipe cavou valas para evitar o avanço do fogo.

A casa da socialite e do rapper está estimada em 60 milhões de dólares (R$ 227,7 milhões). Os vizinhos agradeceram aos dois por terem um grupo de bombeiros na linha de frente do bairro.