Kim Kardashian e Kanye West contratam barriga de aluguel para ter mais um filho, diz revista

Kim Kardashian já revelou que sonha em ter mais um filho. Foto: REUTERS/Eduardo Muñoz/File Photo

No Keeping Up With The Kardashians, Kim Kardashian já falou diversas vezes que quer engravidar novamente. Entretanto, ela já foi alertada por médicos que sua gravidez seria de risco, porque ela já teve placenta acreta, um tipo de complicação obstétrica grave, que causa maior risco de hemorragia durante o parto.

Por conta disso, a socialite e seu marido, Kanye West, contrataram uma barriga de aluguel para realizar o desejo, segundo a People. Em seu blog, Kim já contou como foi dar à luz sua primeira filha, North.

"Meu médico teve de enfiar seu braço inteiro em mim e descolar a placenta com sua mão, afastando-a do meu útero com suas unhas. Foi nojento e muito doloroso!", escreveu Kim na época. A socialite é mãe de dois filhos, North West e Saint West.