Kim Kardashian diz que fotos sexies dela incomodam Kanye West

Kim Kardashian e o marido Kanye West. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

Kim Kardashian tem um corpo que pode ser considerado escultural e publicar fotos sexies no Instagram é algo que, por vezes, incomoda Kanye West, segundo a empresária.

"Você pode ter problemas com seu marido, às vezes, por conta de muitas fotos como essa", disse a socialite em entrevista a Ellen DeGeneres, que vai ao ar nesta quarta-feira, 21.

As duas se referiam a uma foto de Kim, publicada em agosto, em que ela aparece preparando um bolo vestindo apenas sutiã e calcinha.

Questionada se a foto incomoda o marido dela, a empresária disse que sim, rindo. "É meio a meio, porque ele sempre quer que eu seja eu mesma e [ao mesmo tempo] me sinta confiante, mas isso também o incomoda", disse.

"Eu passo por ondas. Às vezes, eu estou tipo 'Ok, serei mais conservadora no meu Instagram' e às vezes eu realmente tenho de fazer algo se estou me sentindo bem comigo mesma ou se tenho treinado duro, e aí eu vou publicar algo e ele vai se chatear. É um ciclo", completou Kim.

Independência

Recentemente, Kim se abriu sobre como ela pensava ser uma mulher mais independente antes de se casar com Kanye. "Eu acho que ao estar com um homem como o Kanye, você tem de aprender a ser um pouco não tão independente", disse ela no programa de Alec Baldwin em outubro.

"Eu sempre fui tão independente e trabalhava e [tinha uma] agenda, e quando você casa e tem um marido que tem a própria carreira e depois tem filhos, sua independência... você tem de deixar isso [de lado]", disse Kim e acrescentou: "Eu tive de aprender a estar

Incêndio na Califórnia

Durante o programa de Ellen DeGeneres, Kim revelou que o marido angariou fundos para ajudar instituições americanas que acolhem bombeiros que atuaram nos grandes incêndios florestais que atingiram a Califórnia.

Ela apresentou um cheque no valor de US$ 200 mil destinados a California Fire Foundation e outro de mesmo valor para o California Community Foundation’s Wildfire Relief Fund.

"Somos sortudos. Somos abençoados. Sinto que somos muito abençoados por termos tido a ajuda dos bombeiros", disse Kim sobre quase ter perdido sua casa. Ela e o marido contrataram bombeiros para evitar incêndio em sua vizinhança.

No final do programa, a empresária conheceu um bombeiro e a esposa dele que perderam a casa enquanto ele combatia chamas em outros lugares. Ela os presenteou com US$ 100 mil para ajudar da reconstrução de suas vidas.