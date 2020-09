Kim Kardashian congela contas no Facebook e Instagram em protesto contra discurso de ódio

Kim Kardashian discursa durante evento em Pasadena Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Kim Kardashian West decidiu nesta terça-feira, 15, congelar suas contas no Facebook e no Instagram como parte de uma campanha que ela e outras personalidades apoiam para que as plataformas de mídia social impeçam a disseminação do ódio e da desinformação.

“A desinformação compartilhada nas redes sociais tem um impacto grave em nossas eleições e mina nossa democracia”, disse Kardashian em um tuíte, ao se juntar à campanha Stop Hate for Profit, que tem pressionado o Facebook a remover o discurso de ódio.

A campanha, lançada neste ano, ganhou o apoio de dezenas de grandes empresas em um boicote publicitário contra a gigante da mídia social.

Kardashian West, mulher de negócios e estrela de reality show, se tornou uma influente defensora da mudança social nos últimos meses, levando a questão da mudança climática para seus milhões de seguidores e fazendo lobby na Casa Branca para a reforma da justiça criminal dos Estados Unidos.

Com 188 milhões de seguidores no Instagram, Kardashian West tem uma das 10 contas mais seguidas em todo o mundo. Ela planeja congelar suas contas a partir desta quarta-feira, 16. O Facebook não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A empresa tem afirmado que vai se juntar a grupos de direitos civis e especialistas para desenvolver mais ferramentas de combate ao discurso de ódio.

Outras personalidades e atores, incluindo Kerry Washington, Jennifer Lawrence e Sacha Baron Cohen, também tuitaram nesta terça-feira pedindo ao Facebook que faça mais para impedir a disseminação de desinformação.