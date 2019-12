Kim Kardashian comemora aniversário de quatro anos do filho

Kim Kardashian e os filhos. Foto: Instagram/@kimkardashian

Kim Kardashian usou as redes sociais nesta sexta-feira, 6, para fazer uma homenagem ao filho Saint West, que completou quatro anos de idade.

“Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo seu sorriso e seus cachos, Saint! Você traz tanta felicidade a minha alma. Você é tão bondoso, amável, atencioso e doce!”, disse em um texto no Instagram.

Saint é filho de Kim com Kanye West. “Quando eu digo para ele ‘meu doce, doce Saint’ ele diz ‘minha doce, doce mamãe, a melhor mamãe do mundo e a única mamãe que eu quero’. Como não derreter com tanta doçura?”, afirma Kim na publicação.

A tia de Saint, Khloe Kardashian, também comentou no post: “Ele é honestamente um dos humanos mais doces que eu conheço nessa Terra! Estou me derretendo com sua legenda e seu rosto”.