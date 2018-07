Kim Kardashian acusa Taylor Swift de se fazer de vítima; cantora rebate

Foto: Divulgação

A polêmica rivalidade entre Taylor Swift e o casal Kim Kardashian e Kanye West ganhou novos capítulos. Em entrevista à revista GQ, a esposa do cantor, o qual chamou Taylor de "vadia" na música 'Famous', saiu em defesa do marido e afirmou que a desafeta foi informada previamente do teor da canção e que ela se faz de vítima para atrair holofotes.

"Kanye me chama disso em suas músicas. É isso que eles (rappers) fazem. Nunca interpretei como algo depreciativo. Não sei porque Taylor mudou de repente. Na ligação com Kanye, ela disse que, no tapete vermelho do Grammy 2016, a mídia pensaria que existe uma rixa, mas ela daria risadas e diria que a piada era a imprensa, que ela já estava a par de tudo antes de a música ser lançada. Só que no discurso do Grammy ela humilhou meu marido apenas para se fazer de vítima"

Taylor, por sua vez, emitiu um comunicado por meio de sua equipe de comunicação em que nega a versão de Kim. A cantora confirma que Kanye entrou em contato, mas não houve menção à palavra "vadia". Confira a versão da estrela abaixo:

"Taylor não tem nada contra Kim Kardashian e reconhece a pressão pela qual ela deve estar passando e está apenas repetindo o que Kanye West diz a ela. Porém, não muda o fato de que muito do que Kim diz não está correto. Kanye e Taylor só conversaram uma vez pelo telefone, quando ela estava de férias com a família, em janeiro de 2016, e nunca mais se falaram depois. Taylor nunca negou a a conversa ocorreu. Também por telefone, Kanye perguntou se Taylor poderia lançar a música pelo Twitter dela, o que ela não aceitou. Kanye nunca disse que usaria os termos 'essa vadia' para se referir a ela. Uma música não pode se aprovada se você não a ouve. Kanye nunca tocou a música para Taylor. Taylor a ouviu pela primeira vez ao mesmo tempo que todas as demais pessoas e foi humilhada. Kim defender que Taylor e sua equipe estava cientes da gravação não é verdade e Taylor não consegue entender porque Kanye West, e agora Kim Kardashian, não a deixam em paz".