Khloé Kardashian revela que já teve covid-19: ‘foi muito ruim’

Khloé Kardashian testou positivo para o novo coronavírus em março de 2020, e teve sintomas como vômito e dor de cabeça Foto: Canal E! / Reprodução

A empresária Khloé Kardashian, que faz parte da famosa família Kardashian, contraiu o novo coronavírus em março de 2020, e chegou a ficar alguns dias trancada dentro do quarto com sintomas fortes. A revelação será mostrada no episódio da próxima quinta-feira, 29, de Keeping Up with the Kardashians.

O resultado positivo da empresária, seus sintomas e a reação de suas irmãs e mãe serão mostrados no episódio, que também abordará como as Kardashians lidaram com o estabelecimento do primeiro lockdown na Califórnia, Estados Unidos, em março, devido à pandemia.

“Acabei de descobrir que tenho corona[vírus]. Estou no meu quarto. Vai ficar tudo bem, mas foi muito ruim por alguns dias. Vômito, tremores, quente e frio. Eu sofro de enxaquecas, mas não diria que foram enxaquecas, foi a dor de cabeça mais forte que já senti”, disse Khloé em uma prévia divulgada pelo canal E!.

Khlóe, visivelmente abatida mas já melhorando, ainda deixou um aviso para os espectadores: “não estou totalmente recuperada, claramente, mas deixa eu dizer algo: essa m**da é real. Nós todos vamos passar por isso. Se todos seguirmos as ordens e escutar, ficaremos bem”.

O episódio novo faz parte da 19ª da série, que foi gravada durante a pandemia e estreou em setembro de 2020, contando com interações virtuais entre os Kardashian. Ela é a penúltima temporada da produção, que acabará em 2021.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais