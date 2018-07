Khloé Kardashian posta foto dela mesma e é processada; agência pede 150 mil dólares 

Khloé Kardashian reproduziu uma imagem sem autorização e ainda editou a imagem para retirar os créditos do fotógrafo Foto: Reprodução/ Instagram @khloekardashian

Khloé Kardashian foi processada por postar uma imagem dela mesma e de sua irmã, Kourtney, no Instagram. A autora da ação judicial foi a Xposure Photos, a agência de fotógrafos de paparazzi responsável pela imagem, que pede 150 mil dólares em indenização. As informações são do site da revista People.

Ao entrar na Justiça, a agência alegou que detém os direitos de uso de imagem, que Khloé compartilhou a fotografia sem a autorização da agência e ainda por cima editou a foto para remover o crédito do autor.

A agência afirmou, ainda, que foi prejudicada porque a imagem se tornou pública, acessível a todos os seguidores de Khloé, sem que o direito de reprodução tivesse sido concedido. "Seus 67 milhões de seguidores são consumidores potenciais de notícia de entretenimento que poderiam ter tido acesso a essa mesma imagem em jornais e revistas", diz o processo.

A imagem, publicada em setembro do ano passado, mostra Khloé e e sua irmã Kourtney caminhando para um restaurante. A foto já foi removida do Instagram.