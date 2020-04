Khloé Kardashian enche quarto com balões em aniversário da filha

True Kardashian comemorou seu aniversário de dois anos junto com os pais Foto: Instagram / @kloekardashian

Com as recomendações de autoridades da área de saúde para evitar a realização das tradicionais festas de aniversário para evitar a transmissão do novo coronavírus, a empresária Khloé Kardashian decidiu comemorar o aniversário da filha, True, com uma festa pequena. A criança completou dois anos de idade, e celebrou a data junto com os seus pais.

Khloé registrou a festa em seu Instagram na segunda-feira, 13, e mostrou um dos quartos de sua casa repletos de balões de aniversário, com a filha em cima da cama e com um grande sorriso enquanto brincava com os objetos.

“Você representa todas as minhas memórias inesquecíveis nos últimos anos, e os momentos mágicos preciosos no presente e a promessa de um futuro alegre. Você é literalmente todo o meu mundo!”, disse a Kardashian em sua publicação.

Além de Khloé estava presente o jogador de basquete Tristan Thompson, pai de True. Ele e a Kardashian tiveram um relacionamento por três anos, que se encerrou em 2019. “Você não tem ideia do quanto o papai te ama. Eu não acredito como o tempo voou. Você sempre será a garotinha do papai”, disse Thompson em uma publicação no Instagram.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais