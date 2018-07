Khloe Kardashian acusa a mídia sexismo ao analisar fotos

Foto: Bang Showbiz

Khloe Kardashian não acredita que fotos refletem a realidade. A personalidade de 32 anos admitiu que fica irritada com o "padrão duplo" e pessoas que interpretaram mal uma foto dela ao lado de Trey Songz na segunda-feira, 27, e imediatamente deduziram que ela estava em um relacionamento.

Desabafando em seu site 'khloewithak.com', conforme relatado pelo 'E! News', a anfitriã do programa 'Kocktails with Khloe' disse: "A coisa mais irritante sobre os rumores de tabloides são os padrões duplos. Se sou vista passando tempo com um cara em uma festa - mesmo se eu estou apenas dizendo oi por um rápido segundo - imediatamente se torna uma manchete negativa sobre quantos caras eu estou namorando ou como estou começando um novo relacionamento. Homens não recebem essa reputação! Eles recebem um tapinha nas costas".

A Kardashian explicou como ela vê as coisas acontecendo quando ela aparece uma uma imagem. "As pessoas têm tirado fotos minhas e dizem que elas são prova de algo concreto. As imagens são apenas momentos no tempo. Elas nunca mostram toda a verdade. Em Hollywood, você sai para um primeiro encontro romântico e isso pode se tornar algo em grande escala. A manchete do dia seguinte é: 'Khloe vai se casar!' RISOS. É tão estranho. Essas coisas definitivamente tornam difícil levar tudo com calma e ver como as coisas vão", explicou.

E a estrela de 'Keeping Up with the Kardashians' admitiu que as inverdades a levaram a "evitar" ter encontros românticos em público com pretendentes para evitar os olhares indiscretos e alegações, além do receio de assustar seu namorado em potencial.

Ela explicou: "Normalmente não comento essas histórias, mas se fica fora de controle, vou falar - especialmente porque esse tipo de fofoca afeta como as pessoas me vêem. Um cara pode deduzir que estou namorando alguém e não se aproximar de mim, quando, na verdade, estou solteira. Às vezes, eu evito completamente sair em público com um cara novo, porque não quero lidar com as manchetes sexistas. Isso é muito drama para mim!".