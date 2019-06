Khloé Kardashian acompanha fã em baile de formatura do ensino médio

Khloé Kardashian com o fã Narbeh durante festa de formatura do ensino médio, na Califórnia. Foto: Instagram / @narbehkardash

Khloé Kardashian realizou o sonho de um fã na última sexta-feira, 31, ao acompanhá-lo no baile de formatura do ensino médio na Califórnia, Estados Unidos.

O jovem se chama Narbeh e se autointitula com o sobrenome Kardashian no Instagram.

Com 242 mil seguidores, ele compartilhou o momento na rede social, posando abraçado com a empresária.

"Irei dormir com o coração feliz. Estou me sentindo na lua", escreveu o rapaz.

Narbeh posta fotos da empresária com frequência em seu perfil. De acordo com uma publicação em sua conta no Instagram, ele já conhecia Khloé e a mãe da socialite, Kris Jenner, desde dezembro de 2018. Veja abaixo: