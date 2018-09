Kevin Bacon homenageia Kyra Sedgwick pelos 30 anos de casamento

O ator Kevin Bacon e a atriz Kyra Sedgwick. Foto: Instagram/@kikkosedg

Na última terça-feira, 4, Kevin Bacon e Kyra Sedgwick completaram 30 anos de casados, e fizeram questão de marcar a data nas redes sociais.

No Instagram, Bacon compartilhou um vídeo em que ele e Kyra fazem um dueto da música To Love Somebody, enquanto tocam ukulele.

"Trinta anos com essa mulher incrível. Ela é a música em minha vida", disse o ator na legenda. Já ela publicou uma foto dos dois com uma legenda singela. "30 anos ontem. Uma senhora de sorte".

As homenagens não pararam por aí, e ele ainda publicou mais uma foto ao lado da mulher, comemorando os 10.951 dias, conforme escreveu na legenda, e uma foto dela sozinha com a legenda "Eu amo essa pessoa".