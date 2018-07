Kesha retira acusações por abuso sexual de ex-produtor

Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Kesha desistiu de seguir na Justiça da Califórnia com seu processo por abuso sexual contra o produtor musical Dr. Luke.

"Kesha desistiu de sua ação na California sem prejuízos enquanto vai atrás de seu apelo e de outras reclamações legais na corte de Nova York. Kesha está focada em voltar ao trabalho e entregou 28 novas músicas para a gravadora. Nos mudamos para a Sony Music e Kesha tem um grande desejo em lançar seu próximo álbum e seu próximo single o quanto antes possível", disse o advogado da cantora, Daniel Petrocelli, ao site Entertainment Weekly.

A advogada de Dr. Luke, Christine Lepera, também falou sobre o caso: "Se Kesha está voluntariamente desistindo de suas reivindicações no caso da California, é porque ela não tem chance de ganhá-las. No começo deste ano, ela perdeu suas contra-acusações sem mérito contra Dr. Luke na ação de Nova York. Recentemente, a corte da California convidou Dr. Luke e outros da defesa para mudarem o local da ação, e derrubar as acusações de Kesha. Kesha nunca deveria ter levado suas falsas acusações contra Dr. Luke em corte alguma. A difamação de Dr. Luke e outras reivindicações contra Kesha continuam em andamento", esclareceu.

A cantora havia dado entrada no processo em Outubro de 2014, na Califórnia, alegando abuso sexual e emocional por parte de Dr. Luke, que negou todas as acusações. Um juíz californiano parou o andamento do processo em junho de 2015, citando uma cláusula no contrato de Kesha que dizia que qualquer disputa judicial deveria ocorrer na jurisdição de Nova York.