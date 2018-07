Kesha luta contra depressão e distúrbios alimentares

A cantora enfrenta um processo judicial contra seu produtor desde 2014. Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Kesha postou uma foto em seu perfil do Instagram em que revela, na legenda, estar lutando contra a depressão e transtornos alimentares. O texto, porém, termina em tom otimista e ela diz que decidiu pegar sua liberdade, sua felicidade e sua vida de volta.

"Eu tenho lutado contra depressão e um distúrbio alimentar já por um tempo. Minha carreira está em um momento indefinido e sinto que estou lutando uma batalha difícil em alguns dias. Mas eu decidi pegar minha vida de volta. Minha liberdade. Minha felicidade. Minha voz. meu Valor. Eu não vou apenas ficar quieta e me esconder. Hoje eu vou dizer 'f***-se' e viver. Então, que 'se f******a'. Hoje eu estou fazendo uma escolha. E eu estou muito feliz. E também um grande ‘dane-se’ pra você que quer destilar ódio contra meu corpo. Apenas lembre que isso faz de você um idiota.”

Desde 2014, Kesha enfrenta uma longa e cansativa batalha judicial contra o produtor Dr. Luke e a gravadora Sony. Ela pede que o contrato seja interrompido.

No processo, a artista acusa o produtor de abusar sexual, verbal e emocionalmente dela, além de tê-la drogado e incentivado seus distúrbios alimentares. Eles trabalharam juntos por mais de dez anos. De acordo com o contrato, Kesha teria de gravar mais quatro álbuns com a gravadora e com o produtor.

Atualmente, o processo prossegue sem grandes decisões, mas Kesha já foi convocada para depor sob juramento sobre as acusações contra Luke, em junho.