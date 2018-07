Kesha fala sobre como bullying virtual potencializou seus distúrbios alimentares

A cantora Kesha enfrentou distúrbios alimentares no passado recente Foto: Jonathan Alcorn/ Reuters

Em texto publicado pela revista Teen Vogue na última quarta-feira, 17, Kesha relatou que o bullying online sofrido por ela contribuiu para seus problemas de ansiedade e depressão, o que potencializou o seu distúrbio alimentar.

A cantora contou como se sentia isolada após ler comentários preconceituosos e tinha sua confiança e autoestima muito abaladas: “Quando eu me comparava com outros [nas redes], eu lia muitos comentários maldosos, o que alimentava minha ansiedade e minha depressão”.

No relato, Kesha ainda disse que tinha consciência do mau que estava fazendo ao seu corpo com o transtorno alimentar, mas, quanto mais magra ficava, mais elogios recebia.

A cantora alega que sofreu bullying quando criança, mas que o que ela vê nas redes sociais é muito pior: “A quantidade de críticas ao corpo das pessoas e as críticas sem fundamento na internet me deixam enojada”.

Ela, no entanto, diz que amadureceu após esse período ruim de sua vida e que está pronta para se curar. A cantora afirmou que tudo o que está passando vai influenciar o seu trabalho no próximo álbum. Além do distúrbio alimentar, Kesha ainda enfrenta uma batalha judicial contra seu ex-produtor que acusa de tê-la abusado psicologicamente e emocionalmente.

Kesha aproveitou para passar uma mensagem a todas as pessoas que têm problemas de baixa autoestima e sofrem de distúrbios alimentares: “Lembrem-se que a beleza vem em todas as formas e tamanhos”.