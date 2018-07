Kesha é aplaudida de pé após performance no Billboard Music Awards

Reviravoltas marcaram participação de Kesha no evento Foto: Bang Showbiz

Kesha foi aplaudida de pé após sua apresentação emocionante no Billboard Music Awards, na noite de domingo, 22. A popstar de 29 anos - que na semana passada teve sua permissão para cantar na cerimônia negada por causa de sua disputa judicial com Dr. Luke - cantou o sucesso de Bob Dylan de 1964, 'It Ain't Me Babe', na Arena T-Mobile em Las Vegas, apoiada por um violinista e pianista, e foi ovacionada pela plateia emocionada.

Depois de sua performance, Kesha usou seu perfil no Instagram para agradecer os fãs e disse: "Estou tão grata por esta noite e pelo @billboardmusicawards_ por me permitir cantar. É minha forma de oração. Minha terapia. Literalmente atinge as partes não tocadas da minha alma. Obrigada por me ter. Tenho tanta gratidão. Muito obrigada para meus fãs, tenho que agradecer vocês por esta noite. Obrigada por me ter de volta de uma maneira que ninguém nunca fez antes. Ugh tão emocionante.... amo vocês (sic)".

A cantora tinha sido cortada do evento no início desta semana, quando a gravadora Kemosabe Records, de Dr. Luke retirou sua permissão para ela cantar. Ela acusa o empresário de mantê-la sob um contrato abusivo e de ter sofrido violência sexual por parte do agente, mas não conseguiu quebrar o vínculo na Justiça. A gravadora permitiu que a artista se apresentasse após a "garantia" de que não haveria menção à batalha judicial.

Enquanto isso, The Weeknd foi o grande vencedor da noite, levando oito prêmios no total para casa, incluindo Top Hot 100 Artist e Top R&B Artist no evento e dedicou uma de suas estatuetas ao ícone da música Prince, que morreu no mês passado.

Adele recebeu a grande homenagem da noite - Top Artist da Billboard - via link de vídeo e também venceu nas categorias Top Billboard 200 Album por seu LP '25', Top Female Artist, Top Billboard 200 Artist e Top Selling Song pela faixa '25'.

Além disso, Drake foi nomeado Top Rap Artist e Justin Bieber Top Male Artist.