Kendrick Lamar lança nova música com DeepFake de Kanye West e Will Smith

Kedrick Lamar usou ‘Deep Fake’ para transformar seu rosto no de outros artistas negros em clipe. Foto: YouTube / Kendrick Lamar

Neste domingo, 8, o rapper Kendrick Lamar lançou uma música após quatro anos sem lançar novos álbuns. The Heart Part 5. faz parte do novo álbum do artista, Mr. Morale And The Big Steppers (Mr. Moral e Seus Grandes Degraus). No vídeo divulgado no YouTube do cantor a técnica Deep fake é utilizada para criar uma reflexão sobre o papel que homens negros têm ocupado na mídia norte-americana.

O artista foi o diretor do próprio clipe e as outras músicas do quinto álbum de Kendrick serão lançadas na próxima sexta-feira, 13.

Ao longo do clipe, o rosto de Kendrick se transforma no de artistas negros dos estados unidos, entre eles, os rappers Kid Cudi e Kanye West e o ator Will Smith. A letra traz reflexões sobre a vida de um artista negro cuja a vida interpretada por muitos como um sonho, ainda pode estar sendo destruída pelas expectativas de outras pessoas.

Dezessete horas após o lançamento, o clipe foi reproduzido mais de 7 milhões de vezes no YouTube e obteve cerca de 80 mil comentários.