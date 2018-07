Kendall Jenner se sente 'esquecida' entre as Kardashians

Kendall se queixou das irmãs Foto: Bang Showbiz

Kendall Jenner se sente "esquecida" por suas irmãs. A estrela de 20 anos, que tem estado ocupada trabalhando como modelo em diversas locações, admitiu no episódio de 'Keeping Up with the Kardashians' deste domingo, 22, que sente que suas irmãs, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloe Kardashian e Kylie Jenner, têm passado tempo juntas sem ela.

Depois de voltar para casa em Los Angeles após uma temporada, ela disse às suas irmãs: "Isso realmente me irrita quando vocês vêm para a cidade e não passam tempo comigo. Vocês se esquecem de mim... Não quero ser esquecida por ter que trabalhar muito".

Sua mãe, Kris Jenner, a apoiou e pediu a elas para tranquilizarem sua irmã.

Kris, 60, afirmou: "Acho que é muito importante que vocês meninas lhe dêem amor extra quando ela está de volta na cidade".

Mais tarde no episódio, as irmãs planejaram uma festa em casa de boas-vindas para Kendall, se escondendo na casa dela e decorando o local.

Na ocasião, Kourtney, 37, garantiu a Kendall que "elas sempre querem passar tempo com ela" e Kim fez coro afirmando que "elas nunca querem que ela se sinta deixada de fora".

A modelo respondeu: "Amo que minhas irmãs montam um pacote de cuidados e uma noite das meninas juntas, acho que no futuro vou avisá-las que estou na cidade com antecedência".