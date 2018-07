Kendall Jenner revela 'truque' para fazer a selfie perfeita

A modelo prefere ser fotografada do lado direito do seu rosto. Foto: Bang Showbiz

Kendall Jenner acredita que o lado direito de seu rosto é o que mais lhe cai bem. A modelo, de 20 anos, revelou que só posa para fotos com um lado do rosto e tende a inclinar a cabeça para obter o ângulo perfeito na hora de tirar a melhor selfie.

"Boa iluminação é também supernecessário e você precisa conhecer seus ângulos. Meu lado direito do rosto é o meu melhor lado. Eu prefiro o meu lado direito. Agora todo mundo perceberá que todas as minhas selfies são do lado direito do meu rosto", disse ao site da revista Cosmopolitan.

A estrela do reality Keeping Up With the Kardashians confessou que crescer rodeada por suas irmãs Kourtney, Kim, Khloé e Kylie, influenciou o seu amor pela moda e beleza.

"Eu sou sortuda o suficiente por minha família ser toda feminina, elas são tudo. Então eu sou cercada por isso [moda e beleza]", disse.