Kendall Jenner garante ter uma intuição muito forte

Kendall Jenner afirmou que seu sexto sentido é apurado. A modelo de 20 anos está convencida de que tem as habilidades psíquicas necessárias após um grupo de videntes terem dito que ela tem esse dom.

"Eu juro, eu tenho um senso de percepção desde que era criança. Eu simplesmente sempre tive boa intuição. Na verdade me disseram que sou psíquica! Há uma forma de aprender como negativar esse mundo louco e eu realmente me baseio no meu senso", disse a Kardashian em seu site, KendallJ.com.

Kendall admitiu que pode ser bem cautelosa com novas pessoas, mas é uma amiga extremamente leal. "Não confio nas pessoas logo de cara, mas uma vez que está no meu círculo, eu sou extremamente leal e aberta - como um gato!", afirmou.