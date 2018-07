Kendall Jenner diz que foi difícil lidar com a mudança de gênero de seu pai

Kendall é a filha mais velha de Caitlyn Jenner com Kris Foto: Reprodução Instagram

Kendall Jenner - filha de Kris e Caitlyn, anteriormente conhecido como Bruce Jenner - admitiu que lutou para lidar com a decisão de mudança de gênero de seu pai. "Tivemos altos e baixos, mas eu cresci escondendo isso de mim a todo momento. É super irônico pensar nisso agora. É por isso que eu acho que a coisa toda - sua transição - foi muito difícil para mim", disse a jovem de 20 anos para a Vogue. A modelo é a estrela de capa da edição de setembro da reconhecida revista de moda.

Recentemente, a modelo insistiu que ela e sua irmã mais nova, Kylie Jenner, tinham uma "conexão diferente" com Caitlyn Jenner por ela ser pai biológico delas. Enquanto, suas meias-irmãs Khloe, Kourtney e Kim Kardashian foram criadas desde a infância por Caitlyn, mas não têm vínculo sanguíneo.

"Tivemos uma conexão diferente [com a transição]. Meu pai é meu pai. Ele é o pai delas também, mas ele é meu sangue. Eu e Kylie éramos as filhinhas do papai. Passamos todos os dias com meu pai e a transição nos afetou de forma especial", afirmou Kendall.