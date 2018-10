Kendall Jenner critica jornalistas após ter sua casa invadida

Kendall Jenner Foto: Instagram / @kendalljenner

A modelo Kendall Jenner teve sua propriedade invadida por um homem, segundo informou o site TMZ nesta quinta-feira, 18. Ela aproveitou a divulgação da notícia para fazer uma crítica a sites que exponham o lugar onde ela mora.

De acordo com a reportagem, o invasor é um canadense de 37 anos chamado John Ford, que já havia sido julgado por entrar no condomínio de Kendall no mês passado, e tinha uma ordem judicial para ficar a pelo menos mil pés (cerca de 300m) do condomínio fechado.

Porém, o homem descumpriu a decisão e invadiu novamente o local, tendo a casa de Kendall como alvo, e foi encontrado por sua equipe de segurança nos fundos da residência, próximo à sua piscina.

Em seu Twitter, Kendall compartilhou a notícia do TMZ e fez duras críticas.

"E como vocês acham que essas pessoas tenebrosas sabem onde minha casa fica? Porque vocês liberam não apenas fotos, mas a minha localização. Isso é mais que inseguro. Isso não é o mínimo de privacidade que podemos pedir?"

Em seguida, complementou: "Eu entendo que eu concordei com isso, mas quando vocês divulgam a exata localização de onde eu vivo, isso é quando vocês colocam minha vida em risco."

"A casa de vocês é o seu paraíso seguro, mas para mim, por causa de veículos como vocês, minha casa é tudo menos isso. Vocês deveriam envergonhar-se."

Confira as publicações de Kendall Jenner abaixo:

and how do you guys think these terrifying people know where my house is? cuz you release not only photos but my location. it is so beyond unsafe. is this not our one ounce of privacy we can get??? .... https://t.co/Y1oglJsHck — Kendall (@KendallJenner) 18 de outubro de 2018