Ken humano brasileiro é expulso do 'Big Brother Reino Unido'

Rodrigo Alves já fez 51 cirurgias plásticas Foto: Instagram/ @rodrigoalvesuk

O Ken humano brasileiro Rodrigo Alves foi expulso do Big Brother Reino Unido nesta sexta, 24.

"Depois de um novo incidente, Rodrigo foi retirado da casa do Big Brother e não vai voltar", publicou o perfil oficial do programa no Twitter. A mesma mensagem foi publicada no site oficial da atração.

Rodrigo Alves compartilhou em sua rede social reportagens que afirmam que ele desistiu do programa de TV. Ao site The Sun, ele disse que pediu para sair, porque "não aguentou" ficar sem seu celular.

O Ken humano já havia gerado uma série de reclamações por ter usado uma palavras racista duas vezes em uma das festas do Big Brother.

Rodrigo Alves nasceu em São Paulo e, atualmente, mora em Londres.