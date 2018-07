'Kelly tem o melhor senso de humor', diz Sharon Osbourne sobre tuíte da filha

Foto: Reprodução

Sharon Osbourne disse ter achado graça sobre o tuíte de sua filha, Kelly, com o número de telefone da suposta amante de Ozzy Osbourne na última terça-feira, 24, no 'The Talk', programa onde é apresentadora.

"Kelly tem o melhor senso de humor sempre. Em casos como este, o que você pode fazer além de rir? O que vai fazer, ficar zangada com ela, porque ela ama sua mãe e seu pai e quer que nós estejamos juntos? Ela nos ama. Ela pode fazer o que quiser, pois é adulta. Ela é tão engraçada", disse Sharon.

Sara Gilbert, também apresentadora do programa, defendeu Kelly. "Ela te protege", disse a Sharon, que disse estar "sempre orgulhosa" de sua filha.

Sharon se separou de Ozzy Osbourne ao descobrir uma traição dele com uma cabelereira. No início da semana, a filha do casal, Kelly, quis se vingar da mulher publicando seu número de telefone no Twitter, para que seus seguidores ligassem.

Recentemente, uma fonte disse ao jornal New York Post que a cabelereira, Michelle, não estava muito interessada em Ozzy. "Ela quer ser Sharon, é por isso que ela queria Ozzy. Ela realmente não se preocupava com ele. Ela queria que todos soubessem que ela e Ozzy estavam juntos. Ozzy nunca irá falar com essa mulher novamente".