Kelly Rowland mostra homenagem que fez a Demi Lovato no Instagram

Kelly Rowland durante exposição de arte em Los Angeles. Foto: Instagram / @kellyrowland

Após a notícia da internação de Demi Lovato, diversos artistas prestaram homenagens à cantora, entre eles, a cantora Kelly Rowland, que fez uma tatuagem temporária inspirada no leão que Demi tatuou na mão esquerda, em abril de 2017.

A ex-integrante do grupo Destiny’s Child participou do 29Rooms, uma exposição de arte em Los Angeles, onde fez o desenho. O resultado foi compartilhado em seus stories do Instagram, junto com um recado de força para a amiga: “Levo você na minha cabeça”.

Kelly e Demi atuaram como juradas no reality The X Factor nos Estados Unidos, onde se conheceram em 2013.

Confira abaixo as postagens feitas por Kelly em homenagem à amiga: