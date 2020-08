Kelly Osbourne, filha de Ozzy, revela que perdeu 38 quilos

Kelly Osbourne Foto: Instagram/@kellyosbourne

A filha de Ozzy Osbourne, vocalista da icônica banda Black Sabbath, e da empresária Sharon Osbourne, postou algumas selfies no Instagram mostrando sua forma física após fazer reeducação alimentar e exercícios físicos.

Kelly Osbourne contou que perdeu 38 quilos nos últimos meses.

A informação foi dada por ela ao responder um comentário da mãe da apresentadora Jeannie Mai.

“Oh, meu Deus, você perdeu muito peso”, escreveu o perfil intitulado Mamma Mai. Kelly respondeu: “É verdade, Mamma Mai. Eu perdi 38 quilos desde a última vez que te vi, você acredita?”.

A filha de Ozzy também fez stories mostrando uma calça jeans e com os dizeres: “Sim, estou me gabando (sobre o novo manequim). Eu trabalhei duro e me sinto bem”, escreveu na imagem.

Apesar de ter estar aparentemente mais magra, Kelly não deu detalhes sobre o que fez para alcançar esse resultado.