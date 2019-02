Kelly Key relançará álbum com sucessos ‘Baba’ e ‘Cachorrinho’

A cantora Kelly Key. Foto: Instagram/@oficialkellykey

Kelly Key estava se dedicando, ao longo dos últimos anos, à produção de conteúdo para o YouTube e Instagram. No fim do ano passado, a cantora assinou contrato com a gravadora Warner Music para retomar a carreira musical em 2019.

Nos anos 2000, Kelly Key alcançou sucesso após o lançamento do álbum Kelly Key Ao Vivo, gravado no Canecão, no Rio de Janeiro.

Foi nesse disco que a cantora emplacou canções como Baba, Cachorrinho, Anjo e Adoleta.

Agora, em 2019, a Warner Music deve relançar o álbum. Além do DVD com o show, a gravadora deve disponibilizar conteúdos extras com imagens inéditas de ensaios e uma entrevista com Kelly Key.