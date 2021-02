Kelly Key posta foto morena em desfile de carnaval há 21 anos

Kelly Key nas primeiras semanas de gestação da sua filha Suzanna, hoje com 20 anos Foto: Reprodução Instragram / @oficialkellykey

Kelly Key postou no seu Instagram uma lembrança de 21 anos, quando desfilava em três escolas de samba no mesmo dia, morena e cheia de energia. O que a cantora ainda não sabia quando fez a foto entrando no sambódromo pela Caprichosos de Pilares é que estava grávida de poucas semanas da sua primeira filha, Suzanna, fruto da sua união com Latino.

Irreconhecível, a artista brincou: “Gente, esta sou euuuuuuu. 21 anos atrás! Não existia filhotes. E por mais que eu estivesse com o abdômen já trincado, estava com minha pequena Suzanna Freitas na minha barriguinha há pouquíssimas semanas! Não tinha nem um mês de gestação e nem sabia que estava gravidinha”, contou.

A jovem Kelly Key que aparece na imagem estava prestes a começar uma verdadeira maratona carnavalesca. “Nesse dia desfilei em 3 escolas de samba! Uma verdadeira maratona. E duas eram seguidas! Imaginem as bolhas nos pés. E este clique foi em um dos destaques da Caprichosos de Pilares, a primeira escola que eu desfilei na vida! Duas semanas depois descobri que seria mamãe pela primeira vez”, lembrou a artista, que também é mãe de Jaime e Artur, do casamento com Mico Freitas.

Em contraste com suas imagens recentes, com a pele bem clara e cabelos loiros, a cantora comentou seu bronzeado na foto da época. “Outro detalhe é esta cor maravilhosa. Mas foram tantos dias de sol e bronzeamento artificial que não fizeram nada bem à minha saúde! Acredito que o câncer de pele que tive, tratei e me curei recentemente, tenha relação com essa época”, refletiu Kelly. “Definitivamente uma foto com muita história! Muito aprendizado, transformações e evoluções”.