Kelly Key é pega colando em prova da faculdade

A cantora Kelly Key chamou atenção por um motivo negativo nesta última semana. De acordo com a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, ela teria sido flagrada colando respostas em uma prova de nutrição no curso de veterinária que está matriculada.

Além disso, ela estaria causando mal-estar entre outras colegas grávidas por supostamente estar recebendo algumas "regalias", como poder estacionar o carro no estacionamento da própria faculdade.