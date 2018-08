Kelly Key diz que filha Suzanna é oficialmente filha de Mico Freitas

Kelly Key, Suzanna Freitas e Mico Freitas. Foto: Instagram/@suzannafreitas

Nesta terça-feira, 14, Kelly Key usou o seu Stories do Instagram para contar que sua filha, Suzanna Freitas, fruto do relacionamento com Latino, agora é oficialmente filha de Mico Freitas, seu marido. A relação de Suzanna com o seu pai e com seu padastro veio a tona após ela passar o Dia dos Pais ao lado de Mico.

"Mico não é mais só padastro da Suzanna, ele é mais que isso. O Mico é oficilamente pai da Suzanna. Tivemos essa boa notícia enquanto estávamos em Portugal. Nós já havíamos entrado com esse pedido e foi super bem aceito. Então a Suzanna é Freitas oficialmente, já podem usar a palavra pai quando se refere ao Mico na vida dela, já é oficial", falou Kelly Key.

Suzanna publicou vídeos na última segunda-feira, 13, explicando que desejou feliz Dia dos Pais a Latino de forma privada, mas que tem um relacionamento distante com ele, e costuma conviver com Mico. "Eu convivo com o meu padastro, ele é meu pai. Eu não convivo com o meu pai de sangue, ele não está muito presente na minha vida como meu padastro está", disse a jovem.

Procurado pelo E+ por telefone, a assessoria de Latino não atendeu.