Kelly Clarkson lança versão de estúdio de cover de 'Happier Than Ever', de Billie Eilish

Kelly Clarkson vai lançar um EP com covers que fez de outros artistas em seu programa, o 'The Kelly Clarkson Show'. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Kelly Clarkson divulgou a sua versão de estúdio de Happier Than Ever, música de Billie Eilish. O cover já havia sido cantado pela apresentadora no seu programa de televisão, o The Kelly Clarkson Show.

O talk-show sempre começa com o quadro Kellyoke, no qual ela canta canções de outras pessoas. Kelly já performou músicas de artistas como Christina Aguilera, Harry Styles, John Legend e muito mais.

O quadro fez tanto sucesso que a cantora resolveu lançar um EP com um compilado de seis covers feitos por ela no programa. Kellyoke será lançado no dia 9 de junho e Happier Than Ever é a primeira música do disco que é divulgada.

Confira a tracklist do EP e ouça o cover de Happier Than Ever:

1. Blue Bayou, de Linda Ronstadt

2. Call Out My Name, de The Weeknd

3. Happier Than Ever, de Billie Eilish

4. Queen Of The Night, de Whitney Houston

5. Trampoline, de Shaed e Zayn

6. Fake Plastic Trees, do Radiohead

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais