Após um show em Las Vegas, Kelly Clarkson ajuda fã em pedido de casamento. Foto: The New York Times / T. J. Kirkpatrick

Kelly Clarkson ajudou duas pessoas a começarem o resto de suas vidas depois de um show dela em Las Vegas. Alex Malerba, que se declara fanático por ela, compartilhou um vídeo do pedido de casamento que ele fez ao namorado Justin Blake durante um meet-and-greet (quando fãs encontram seus ídolos) com a cantora.

"Pedir o amor da minha vida em casamento na frente da única Kelly Clarkson foi um momento incrível!!!! ELE DISSE SIM", escreveu. Malerba disse ao site TooFab que a cantora deu um grito para ele durante o show e que depois ele conseguiu convencer os seguranças a deixá-lo alguns minutos nos bastidores.

Asking the love of my life to marry me in front of the one and only @kellyclarkson was an amazing moment!!!! HE SAID YES Uma publicação compartilhada por Alex Malerba (@alex_malerba) em Jun 21, 2017 às 7:22 PDT

Ele contou o plano para Kelly, ao que ela respondeu "você deveria ter me contado! Eu teria feito isso durante o show. Nós vamos fazer isso. Não vamos esperar nem mais um minuto!"

Depois da foto com a cantora, Malerba se ajoelha e faz o pedido. "Oh, meu Deus, estou tão feliz!", Kelly exclama. Depois, ela abraça os dois e diz se sentir parte daquele momento. O casal espera que ela continue sendo parte dessa história com Malerba propondo que ela oficialize a união deles. Quem sabe?