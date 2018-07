Gusta e Kéfera não estão mais se seguindo nas redes. Foto: Reprodução/Instagram

O casal de youtubers Kéfera e Gusta não seguem mais um ao outro nas redes sociais e isso tem deixado os fãs do casal preocupados. Os dois costuamavam expor bastante o realcionamento na internet e fazer declarações, mas faz um tempo que isso não acontece.

A última foto que a youtuber postou com seu namorado no Instagram, por exemplo, foi em outubro. Já Gusta postou uma foto da amada pela última vez em setembro. Então, se os fãs já estavam intrigados com isso, agora têm mais um motivo para desconfiar: os dois deixaram de se seguir no Instagram e no Twitter.

Mas Kéfera garante que está tudo bem. A assessoria de imprensa da youtuber disse que o casal continua junto e que, se algo acontecer, ela vai se pronunciar .

